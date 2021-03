Pd: Bonelli 'allibito' da Sardine e Casalino 'serve rispetto', e Letta mette il 'like'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Le Sardine definiscono il Pd un marchio tossico, Casalino cancri da estirpare: sono allibito. Io ho criticato anche duramente il Pd ma ci vuole rispetto, tanto rispetto ed è quello di cui avrebbe bisogno la politica italiana: educazione e rispetto!". Lo scrive il verde Angelo Bonelli su twitter ricevendo il 'like' dell'ex-premier Enrico Letta sul quale è in corso in serrato pressing perchè accetti di guidare il Pd.