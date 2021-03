Pd: Bianco, 'liberal dem per Letta segretario'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Prendiamo atto della decisione presa da Nicola Zingaretti di confermare l’irrevocabilità delle sue dimissioni da Segretario del Partito Democratico, e lo ringraziamo per l’impegno che ha profuso nel Partito in questi anni”. Così Enzo Bianco, presidente dei Liberal Pd.

“Ora, in una fase così delicata per il Paese, nella quale occorre dare risposte concrete alle emergenze che il Governo è chiamato ad affrontare, si decida subito, nei tempi più rapidi possibili, a chi affidare la responsabilità di guidare il Pd. Occorre andare ad un congresso, in tempi ragionevoli e senza tatticismi e dissensi. Come Liberal Pd, per parte nostra, proponiamo il nome di Enrico Letta".

"Il prestigio, anche a livello internazionale, la credibilità, l’intima condivisione dei valori più autentici ed inclusivi del Partito Democratico, che Enrico Letta ha da sempre espresso nel suo percorso politico ne fanno, a nostro avviso, la guida ideale per il partito. Una guida che potrà essere - conclude Bianco - un polo aggregante, in grado di esprimere al meglio valori e percorsi che possano unire e non dividere”.