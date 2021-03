Covid: Fico, 'Agenda 2030 occasione irripetibile per nuovo modello sviluppo'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La crisi ha inciso negativamente sul capitale economico, umano e sociale. Ha infatti ridotto la capacità produttiva, gli investimenti, i redditi. Ha inciso su disoccupazione e sottoccupazione, nonché su scuola, università ed attività formative. E ha ridotto tutte le forme di interazione e relazione. Ancor di più davanti a questa situazione, l’attuazione della Agenda 2030 è un’occasione irripetibile per rilanciare in modo stabile e su nuove basi il nostro modello di sviluppo, prendendo atto dell’insostenibilità e della iniquità di quello attuale sul piano ambientale, economico e sociale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla rapporto annuale dell’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) concernente l’impatto della legge di Bilancio sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.

"La transizione verso un modello sostenibile -ha proseguito il presidente della Camera- è l’unica via per garantire un benessere durevole ed equo alle prossime generazioni. Dobbiamo pertanto riconvertire il nostro sistema industriale e ricorrere a fonti di energia pulita e a basso costo. Passare da un'economia lineare a un'economia circolare, che massimizzi l'utilizzo delle risorse esistenti, riducendo contemporaneamente la dipendenza dalle nuove materie prime e diminuendo gli sprechi".

"Dobbiamo utilizzare tutte le potenzialità dell’innovazione tecnologica ma in modo oculato, senza trascurarne l’impronta ecologica. Ridurre le diseguaglianze, lottare contro la povertà, garantendo a tutti risorse adeguate per una vita dignitosa. Così facendo -ha concluso Fico- potremo creare posti di lavoro sostenibili e duraturi e strutturare tutele sociali avanzate, anziché competere sui mercati internazionali abbassando i salari e gli standard sociali".