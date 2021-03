Covid Calabria, oggi 149 contagi: bollettino 9 marzo, dati

(Adnkronos) - Sono 149 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 9 marzo. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 570.477 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 605.274. Le persone risultate positive al Covid 19 sono in tutto 39.608. I dati di oggi fanno inoltre registrare 3 pazienti in più in terapia intensiva e altri 161 guariti/dimessi.

I casi confermati oggi sono così distribuiti sul territorio: Cosenza 22, Catanzaro 9, Crotone 52, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 55.