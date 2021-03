Calcio: Cassano, 'Inter ha vinto senza tirare in porta, meritava di più l'Atalanta'

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - "L'Atalanta meritava di vincere, l'Inter ha vinto senza mai tirare in porta, non può ogni volta giocare con tutti gli uomini dietro la linea della palla senza avere il pallino del gioco". L'ex attaccante dell'Inter Antonio Cassano critica i nerazzurri dopo la vittoria per 1-0 sull'Atalanta che li tieni in vetta alla classifica della Serie A con 6 punti sul Milan. "L'Inter ha giocato sempre in difesa -aggiunge Cassano su Twitch-. E' meritatamente prima per quanto fatto finora e vincerà di sicuro lo scudetto, ma non posso accettare che giochi con 10 uomini dietro la linea della palla. Fossi stato in campo dopo 20' avrei chiesto il cambio".