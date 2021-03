Arte: George Clooney, 'I marmi del Partenone devono essere restituiti alla Grecia' (2)

(Adnkronos) - L'impegno del Premio Oscar è stato elogiato dall'attrice sudafricana naturalizzata inglese Janet Suzman, presidente del Comitato britannico per la riunificazione delle sculture del Partenone, che fa campagna nel Regno Unito per la restituzione dei marmi. L'attrice citata dal quotidiano "Ta Nea" ha affermato che l'impegno di George Clooney nei loro confronti è stato un segnale positivo: "Questo è il cuore del patrimonio culturale della Grecia. Il British Museum ha messo i marmi in quarantena, ma un giorno li lascerà tornare a casa. Lo farà perché è la cosa giusta da fare. Invocare proprietà fittizie è qualcosa che un'istituzione rispettabile non può continuare a fare senza coprirsi un po' di ridicolo". Il British Museum deve mostrare "una suprema generosità di spirito" e un grande "coraggio morale", ha dichiarato Paul Cartletz, professore di storia greca all'Università di Cambridge.

Non è la prima volta che l'attore americano si è impegnato a favore del rimpatrio dei marmi greci. George Clooney aveva già parlato nel 2014 del ritorno della collezione Elgin in Grecia, in occasione dell'uscita del film "Monuments Men", che racconta la storia di un gruppo americano responsabile del ritrovamento di opere d'arte saccheggiate dai nazisti. Se le sue dichiarazioni avevano attirato l'ira di Boris Johnson, allora sindaco di Londra, gli erano valse anche l'amicizia dell'avvocato Amal Alamuddin che avrebbe finito per sposare pochi anni dopo.

I marmi del Partenone sono oggetto di un'antica controversia tra Grecia e Regno Unito. Le sculture del tempio e gli elementi architettonici del tempio dell'Acropoli dedicato alla dea greca Atena (realizzato tra il 438 e il 432 a.C.) furono rimossi principalmente negli anni 1801-1802 sotto la supervisione dell'ambasciatore britannico a Costantinopoli, Lord Elgin, durante il periodo della dominazione ottomana dalla Grecia. L'aristocratico riportò in Inghilterra i due frontoni del tempio, il suo fregio principale e buona parte delle sue metope istoriate, almeno una parte delle quali è attribuita allo scultore ateniese Fidia. I marmi furono venduto nel 1816 alla Corona britannica, che da allora li ha esposti al British Museum.