Sui vaccini guerra di carte bollate tra Codacons e Pfizer

Se non fossimo in un momento drammatico della storia repubblicana ci sarebbe da prendere pop corn e bibite: signori, la spy story è servita. Da una parte la Pfizer, la multinazionale del farmaco che per prima (insieme alla tedesca BionTech) ha saputo mettere a punto un vaccino efficace contro il Coronavirus, seppur con mille problematiche logistiche e di conservazione. Dall’altra il Codacons, che ha chiesto di ricevere una copia del contratto di fornitura che lega l’azienda americana all’Unione Europea.

Il motivo è presto detto: con la copia del contratto si può verificare se i tempi di consegna sono rispettati o se invece c’è qualche “giro di vite” da dare. Il Tribunale di Roma dà ragione al Codacons e impone di depositare il fascicolo entro il 10 marzo. Ma a questo punto il colpo di scena: Pfizer dichiara di non avere copia del documento perché in possesso dell’Ue che l’ha secretato. E di non essere parte integrante della “filiera dei vaccini”.

Poi, se ritardo c’è stato (e in effetti sembra che non tutto sia andato per il verso giusto), l’azienda farmaceutica ha risposto che «nessun inadempimento può essere seriamente contestato a "Pfizer" […] infatti, il Contratto concluso dalla casa farmaceutica prevederebbe tempi di consegna delle dosi di Vaccino misurati su base trimestrale, con la prima deadline al 31 marzo 2021. Il che significa che prima di tale data (che cadrà 21 giorni dopo la celebrazione della prima udienza del presente procedimento!) “Pfizer” non potrebbe in alcun caso essere considerata inadempiente (sempre ammesso che il dedotto inadempimento possa essere verificato in base alla Legge Italiana) […]. “Pfizer” risulta aver ampiamente recuperato quell’insignificante ritardo nella consegna delle dosi annunciato a metà gennaio, riportando immediatamente il volume delle consegne ai livelli di perfetta aderenza agli impegni contrattuali assunti che, lo si ripete, comunque prevederebbero esclusivamente termini trimestrali”».

Di più: l’Avvocatura di Stato interviene a gamba tesa nella vicenda, chiede di rigettare la richiesta del Codacons e difende l’ormai ex commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Il quale secondo l’Avvocatura «non ha sottoscritto alcun contratto con Pfizer […]. Peraltro, trattandosi di accordi stipulati dalla Commissione europea che potrebbero contenere informazioni tutelate dal segreto d’ufficio, appare indispensabile che la richiesta di accesso sia preventivamente valutata dalla stessa Commissione, al fine di individuare le parti del contratto effettivamente ostensibili”».

E il Codacons che fa? Pubblica gli atti di accusa e di difesa sul sito, rivolgendo poi un appello a Draghi affinché verifichi che cosa è successo. Colpi di scena a ripetizione. Con un finale tutt’altro che scontato.