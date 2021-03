Pd: stallo dem, forcing su Zingaretti ma 'Nicola è fermo su decisione'** (2)

(Adnkronos) - Sul fatto che debba essere la maggioranza (zingarettiani, Areadem, Orlando) a individuare il nome di un segretario, concorda Base Riformista: "Noi abbiamo il 20% in assemblea, è chiaro che la proposta deve venire dalla maggioranza, sta a loro individuare una figura di garanzia. Quello che a noi preme è che venga fissato il congresso, al più tardi in autunno. Noi ci attestiamo su questa linea. Siamo in attesa".

Era prevista per domani una riunione di Base Riformista, ma apprende l'Adnkronos, al momento non è stata confermata. "Ci vedremo quando ci sarà un quadro un po' più chiaro". Il punto, per l'area Guerini-Lotti, resta la convocazione del congresso. E c'è anche chi non esclude la possibilità di una consultazione on line al posto dei classici gazebo.