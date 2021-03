Omicidio Faenza: Calderoli, 'per colpevole fine pena mai'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L’assassino di Ilenia Fabbri ha confessato di averla ucciso, di aver ucciso una donna e una madre che nemmeno conosceva, per 20 mila euro. Vale così poi una vita umana? Auspico che i giudici che dovranno giudicare questo killer e il suo mandante non concedano attenuanti o sconti: qui non si tratta di invocare punizioni esemplari, ma di tutelare il valore di una vita, la memoria di una vittima. Per questi criminali a mio parere non può che esserci il ‘fine pena mai’, ora toccherà ai giudici decidere". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.