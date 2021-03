Milano: giunta delibera su parcheggio interscambio capolinea futura M4

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - La realizzazione del parcheggio di interscambio interrato nell’area San Cristoforo-Ronchetto sul Naviglio, a Milano, capolinea Ovest della futura linea M4, è stata oggetto di una delibera approvata dalla giunta e che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale. "Si tratta - spiega una nota del Comune - di un’area di circa 20mila metri quadri che ospiterà al piano interrato 290 auto e, a livello strada, costituirà un hub per il capolinea dei bus extraurbani che collegano a Milano a Buccinasco, Corsico e agli altri comuni di questa parte di Città Metropolitana", diventando a tutti gli effetti il parcheggio di interscambio della nuova linea metropolitana. La M4 dovrebbe aprire la prima tratta in primavera, nel 2021.

"La realizzazione di questo progetto – spiega Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici – contribuirà ad evitare a quartieri come Giambellino e Ronchetto di essere invasi dalle auto e dalla sosta selvaggia tutelando i residenti di questa parte di città. Con la linea blu della metropolitana residenti e cittadini provenienti dagli altri comuni saranno in centro in pochi minuti senza bisogno di utilizzare l’auto e anche connessi a ciclabili e strade urbane che verranno liberate dal traffico".

Il progetto prevede anche sistemazioni superficiali con percorsi pedonali e ciclabili, ampie zone a verde piantumate con alberi d’alto fusto e aree gioco. L’hub, progettato da Mm, è strettamente collegato alla nuova viabilità Chiodi-Enna-Merula, che libererà dal traffico via Ludovico il Moro, i Navigli e il quartiere Ronchetto, e alla passerella ciclopedonale di piazza Tirana-San Cristoforo-Ronchetto sul Naviglio, che a sua volta collega il quartiere Giambellino-Lorenteggio ai Navigli e al Parco Sud e permette agli abitanti del quartiere Ronchetto sul Naviglio e ai cittadini di Buccinasco e Corsico di accedere velocemente alla metropolitana.