Mantova: da Lombardia altri 1,4 mln per ricostruzione post sisma

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato tre nuove ordinanze con cui vengono finanziati interventi per complessivi 1,4 milioni di euro e viene potenziato di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per la ricostruzione degli immobili pubblici. L'area a cui saranno destinati i fondi è quella del mantovano: sarà finanziato il completamento dei lavori di messa in sicurezza sulle ciminiere dello stabilimento idrovoro del bacino agro mantovano-reggiano a Moglia di Sermide e Felonica.

Con l'Ordinanza 650 vengono finanziati gli interventi di miglioramento sismico dell'ex Chiesa di San Maurizio a Mantova città. Con l'Ordinanza 651 viene approvato il settimo aggiornamento del piano per la ricostruzione delle opere pubbliche. Con questo atto viene fatta la fotografia dello stato di avanzamento della ricostruzione pubblica che vede un'esigenza finanziaria complessiva, allo stato attuale, pari a 112 milioni di euro. Inoltre, per dare certezza di copertura finanziaria al completamento di tutti gli interventi previsti, vengono stanziati ulteriori 15 milioni di euro, portando a oltre 127 milioni di euro le risorse disponibili per la ricostruzione degli immobili pubblici.