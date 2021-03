Iv: Verdi, 'Renzi eviti querele e dia risposte'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Renzi si è innamorato troppo dello strumento della querela per risolvere questioni politiche che potrebbero essere risolte con sue semplici risposte. Renzi è un senatore della Repubblica, nonché ex capo di governo: ci sembra abbastanza per esigere da lui delle risposte pubbliche a proposito delle sue azioni che non riguardano la sua vita privata". Lo afferma il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.