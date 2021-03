GoDaddy lancia la nuova edizione di GoDaddy School of Digital

GoDaddy, l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti i giorni fornendo gli strumenti necessari per avere successo online e che conta oltre 20 milioni di clienti nel mondo, lancia per il secondo anno consecutivo la GoDaddy School of Digital. Dieci lezioni gratuite, realizzate da Alkemy in collaborazione con Search On Media Group, per aiutare gli imprenditori e le piccole imprese ad utilizzare il Digitale in maniera più strategica per il proprio business. Nel corso degli incontri, che partiranno il 9 marzo, ci si confronterà con gli strumenti di Web Marketing e i trend più attuali del mondo digital, andando ad analizzare l’evoluzione del mercato nelle diverse industries. All’interno delle lezioni saranno inoltre presentate delle case history di interesse.

La pandemia ha indubbiamente portato ad una accelerazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, soprattutto da parte delle piccole imprese, commercianti e artigiani; ma il gap di competenze digitali e l'importanza della formazione per imparare ad utilizzare in maniera strategica gli strumenti online continua ad essere cruciale.

Dall’Osservatorio Innovazione Digitale delle PMI del Politecnico di Milano emerge in generale una scarsa maturità digitale nelle piccole e medie imprese: nel 35% dei casi la formazione digitale avviene in modo occasionale, nonostante la richiesta di migliorare le competenze in quest’ambito sia aumentata del 20% nel 2020.

Per rispondere a tale necessità formativa, GoDaddy lancia la GoDaddy School of Digital. Accanto alla didattica sui principali topic del Digitale, tenuta da docenti esperti e speaker di riferimento del Web Marketing Festival, ci saranno interventi di alcuni influencer professionisti e le testimonianze di startup e piccole imprese di successo che hanno trovato attraverso il Digitale nuove chiavi di volta per il proprio business.

La prima sessione sarà online il 9 marzo, a cura di Giorgio Taverniti, uno dei massimi esperti italiani di SEO e di Digital Marketing, Community Manager del connect.gt. L’appuntamento sarà dedicato al tema dell’Impresa Digitale 2021 e offrirà una panoramica sugli strumenti e le conoscenze che ogni PMI non può esimersi dal conoscere rispetto al mercato Digitale, a partire dall’E-commerce, Social Network e Content Marketing.

Partendo da questa panoramica, il programma della GoDaddy School of Digital sarà dedicato negli appuntamenti successivi alle strategie di Digital Marketing, all’ e-Commerce, Legal e Advertising e all’utilizzo di piattaforme determinanti per i progetti di business come Facebook, Instagram Local e molte altre. Ad arricchire la didattica della Digital School saranno docenti e professionisti affermati come Mauro Lupi, Davide Bertozzi e molti altri.

“Le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti o piú in generale gli imprenditori, sono persone che hanno trasformato una passione in un business e che pertanto non necessariamente hanno le competenze specifiche per utilizzare in maniera strategica e mirata gli strumenti digitali. Questo attribuisce un’importanza fondamentale al tema della formazione digitale." spiega Gianluca Stamerra, Regional Director di GoDaddy per Italia, Spagna e Francia. "La GoDaddy School of Digital è pensata per offrire agli imprenditori, da un lato, gli strumenti tecnologici e le competenze digitali necessarie per il loro business online, dall’altro, formazione e consulenza su tematiche generali di business da parte dei nostri esperti. Quindi, soluzioni come il Websites+Marketing forniscono agli imprenditori e alle piccole imprese una suite integrata di strumenti online che permettono loro di avviare un business digitale in modo facile e conveniente. Al tempo stesso i contenuti della GoDaddy School of Digital li aiutano a minimizzare il rischio dell’imprenditorialità e ad accelerare i tempi di apprendimento dell’uso del digitale. Questa combinazione è secondo noi la chiave per aiutare gli imprenditori Italiani a creare, crescere e gestire le loro attività online".

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di GoDaddy in questo importante progetto che ha l’obiettivo di colmare il digital divide delle piccole imprese attraverso la formazione”, ha spiegato Anna Rosa D’Ambrosio, Client Director di Alkemy. “Nell’ideare la GoDaddy School of Digital abbiamo pensato che fosse importante integrare gli strumenti digitali con momenti di confronto e condivisione su tematiche di business più in generale, in una forma dinamica e coinvolgente. Si tratta di un’occasione unica per fornire a imprenditori e liberi professionisti strumenti pratici in grado di trasformare nell’immediato il loro business in idee di successo.”