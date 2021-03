Cremona: case d'appuntamento con 'triage' anti Covid, due arresti

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Per attirare la clientela anche in pieno lockdown e per non perdere il giro di affari, avevano organizzato le case di appuntamento con un vero triage sanitario. La tenutaria, dopo una valutazione sull'apparente stato di salute del cliente e ricevuto il denaro, lo portava in un disimpegno dove gli misurava la temperatura con un termometro digitale, disinfettando le calzature. Dopo essere stato igienizzato e fornito di mascherina, veniva introdotto nell’area trattamento "massaggi" per ricevere la prestazione sessuale pattuita. Funzionavano così due case di incontri a Cremona e a Crema, gestite da un 73enne di Mede (Pavia) e la convivente di 52 anni, cinese, arrestati dai carabinieri di Cremona per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Le indagini sono partite dalle segnalazioni dei vicini, disturbati dal continuo via vai di uomini, costante anche nel periodo di lockdown e delle festività natalizie. A prostituirsi erano giovani donne di nazionalità cinese, dietro il paravento di un’attività di “centro massaggi”, reclutate dai due. L'attività illecita era ampiamente pubblicizzata su rete internet. Le giovani erano minacciate se rifiutavano di prostituirsi ed erano segregate in casa, costrette a consegnare i proventi ottenuti (tra i 30 e i 50 euro per prestazione). Erano tutte provenire dalle comunità cinesi di Milano e Pavia. L’appartamento di proprietà di una professionista cremonese, estranea alla vicenda, e preso in affitto dalla coppia, con il falso pretesto di volerci andare a vivere, è stato posto sotto sequestro.

Decine i clienti provenienti dalle province di Cremona, Piacenza, Parma, Lodi, Mantova e Brescia, che frequentavano gli appartamenti gestiti dalla coppia, sempre in orari diurni. Il 73enne italiano e la 52enne cinese, sono stati rintracciati e tratti in arresto all’interno della loro abitazione di residenza di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), base logistica per ospitare le donne per il successivo avvio alla prostituzione.