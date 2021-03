Covid: Mariani (M5S), 'stop silenzio governo su sport, subito delega'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "La pandemia ogni giorno che passa mette sempre di più a dura prova il mondo dello sport. Un mondo che non deve passare in secondo piano". Su questo, "non è più tollerabile" il "silenzio dal parte del Governo, ci sono realtà che rischiano di non riaprire più, famiglie che non possono più aspettare che qualcuno si ricordi di loro, il mondo dello sport non può più permettersi di tacere davanti a tanta indifferenza". Così Felice Mariani, deputato M5S.

"Voglio appellarmi a tutti i miei colleghi, a tutte le forze politiche, chiedendo a gran voce una maggiore attenzione nei confronti della realtà sportiva che già era in gravi difficoltà, ma ora è al collasso. Chiedo altresì al governo di nominare quanto prima una figura autorevole con la delega allo sport, ci sono donne e uomini, atleti, sportivi, associazioni e gestori che in un momento così delicato hanno il diritto di chiederci aiuto e noi abbiamo il dovere di tutelarli e sostenerli in modo incisivo nel minor tempo possibile", conclude.