Covid: Israele, con donna incinta celebrati 5 milioni dose vaccino

Tel Aviv, 8 mar. (Adnkronos) - E' stata una donna incinta di 34 anni a ricevere oggi la dose di vaccino numero 5 milioni in Israele. E' una "sensazione meravigliosa", ha detto Janet Lavi-Azulay, che è stata immunizzata a Petah Tikva, alla presenza del primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Salute Yuli Edelstein.

Per l'occasione, Netanyahu ha detto di ritenere che entro la fine di aprile sarà vaccinata l'intera popolazione sopra i 16 anni e il paese "uscirà dalla pandemia". Quanto ai minorenni, il premier ha detto che la Pfizer, con la quale è in contattato, annuncerà presto un vaccino per i bambini.

In Israele vi sono circa 9,3 milioni di abitanti, un terzo dei quali sotto i 16 anni. Dei cinque milioni che hanno ricevuto la prima dose, ben 3.789.118 hanno ricevuto anche la seconda. Israele, che usa i vaccini Pfizer Biontech e Moderna, è il primo paese per numero di vaccinati rispetto alla popolazione. La rapidità della vaccinazione è dovuta anche ad un sistema sanitario pubblico digitalizzato che ha facilitato l'organizzazione del programma.