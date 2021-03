Calcio: Napoli, per Ghoulam operazione al ginocchio perfettamente riuscita'**

Napoli, 8 mar. (Adnkronos) - Il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam "come da programma questo pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L'intervento è perfettamente riuscito. Ghoulam, assistito durante l'operazione dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart", spiega il Napoli in una nota. "Il terzino azzurro si era infortunato ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro".