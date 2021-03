8 marzo: Spadoni, 'sia festa donne tutti i giorni, impegno trasversale politica' (2)

(Adnkronos) - “Stamattina - prosegue - abbiamo presentato questo nuovo servizio con un video informativo che vede anche un intervento del Presidente Roberto Fico. Colgo l'occasione per ringraziarlo ampiamente per la sua costante disponibilità e sensibilità su questo tema. Desidero ringraziare anche tutti i deputati questori per il supporto che mi hanno dimostrato, in particolar modo Francesco D'Uva il quale ha sostenuto fortemente l'applicazione del mio ordine del giorno”.

“Lavorare per l'uguaglianza di genere, promuovere l'emancipazione delle donne, è un obiettivo sociale consolidato e sancito dal diritto nazionale e internazionale. Le donne meritano una centralità totale, rappresentano la metà della popolazione e vanno tutelate in quanto donne, madri e lavoratrici. Non possiamo più perdere altro tempo. La parità di genere non deve rimanere un obiettivo ma deve diventare una realtà. Grazie ai fondi del Recovery Fund, inoltre, ci attiveremo assiduamente per finanziare progetti nell'interesse delle donne. Buon 8 Marzo a tutte”, conclude Spadoni.