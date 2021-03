8 marzo: imporre un cambiamento e utilizzare la pandemia come catalizzatore

Mi piace l'hashtag per la Giornata Internazionale della Donna di quest'anno, #ChooseToChallenge, perché le parole sono importanti ma le azioni parlano più forte. Se desideriamo una vera “diversità”, dobbiamo forzare la mano e sostenere le nostre argomentazioni con nuove attività e prove concrete per dimostrare i nostri progressi. La vecchia massima per cui "se non puoi contarlo, non conta" è ora estremamente rilevante. Sappiamo tutti che la diversità è un bene per il business, aiuta a prendere decisioni più intelligenti e a guardare gli ostacoli da ogni prospettiva. Tutti lo sostengono a parole, ma se non cambiamo la strategia, ci ritroveremo a fare le stesse conversazioni negli anni a venire e a percepire il cambiamento solo a un ritmo glaciale.

In Colt siamo orgogliosi di essere forti fin dai vertici dell'azienda dove il 50% del nostro leadership team è composto da donne. Sappiamo però che questi numeri devono migliorare a tutti i livelli in azienda ed è per questo che ci siamo posti l’obiettivo di migliorare in questo senso, in nome della parità di genere a livello globale.

La nostra CEO Keri Gilder ha già scritto qui a proposito di alcune azioni che portiamo avanti per favorire l'inclusività: ad esempio il gruppo Network 25 mira a organizzare seminari e incontri informali con l’obiettivo di incoraggiare una maggiore rappresentanza femminile e celebrarne i successi. Chiediamo il punto di vista delle nostre persone attraverso sondaggi, coinvolgiamo i gruppi di lavoro e accogliamo tutte le informazioni sul tema diversità che vengono condivise in forma anonima, perché vogliamo conoscere la verità, senza filtri. Ma fissare degli obiettivi e misurare i progressi è l’unico modo per creare un vero cambiamento e andare oltre i valori e la visione.

Keri Gilder presiede anche il Consiglio per la diversità e l'inclusione del TM Forum ed è coinvolta in prima persona nel processo di identificazione delle azioni concrete che il settore tecnologico può intraprendere per promuovere nuovi modi di pensare e nuovi comportamenti. Condividere le best practice nel settore ci permette di imparare gli uni dagli altri e di lavorare in modo più intelligente. L'NPS (Net Promotor Score) è diventato un popolare indicatore che misura come i clienti percepiscono i brand, e Keri sta ora raccogliendo sostegno per un indice di settore sulla diversità, il DPS - Diversity Promotion Score. . La nostra sensazione è che dovrebbe diventare una priorità a livello di consiglio di amministrazione.

Tornare indietro

Vorrei evidenziare che, giustamente, c'è molta attenzione nell’educare, prima di tutto, e nell'attrarre l’universo femminile verso questo e altri settori. Ma ogni azienda attenta al progresso dovrebbe promuovere modalità di collaborazione come ad esempio l’apprendistato, e prendere in seria considerazione il futuro di ogni dipendente. Ecco perché ci concentriamo così tanto sulla generazione “perduta” delle donne (e su quanto questo influisca anche sugli uomini) che hanno lasciato il nostro settore e non riescono a trovare un modo semplice per rientrarvi. Le donne in particolare, abbandonano il settore per seguire i figli o prendersi cura di familiari malati: dobbiamo renderle consapevoli del fatto che stiamo assumendo e che abbiamo un gran bisogno delle loro capacità e dell'esperienza di vita che possono portare in azienda. Una carriera, infatti, non dovrebbe interrompersi solo perché ha avuto un momento di pausa. Investire del tempo per aggiornare i dipendenti che rientrano al lavoro sui nuovi strumenti adottati, come Microsoft Teams, ha dato grandi risultati. Infatti chi rientra dalla pausa è in grado di dare valore aggiunto grazie alla conoscenza e alle competenze maturate prima dell’interruzione del lavoro. Uno di loro ha descritto l'esperienza come un cambiamento di vita, commento estremamente incoraggiante, che ci ha fatto andare oltre le nostre stesse speranze. Il nostro piano originale a settembre dell'anno scorso era reclutare 6 persone, mentre ad oggi ne abbiamo riconfermate 11.

Rompere gli schemi

Per cambiare e migliorare dobbiamo offrire una visione prospettica: com’è il mondo del lavoro che vogliamo vedere? La pandemia potrebbe rivelarsi un catalizzatore in quanto ha imposto il cambiamento di alcuni schemi, come il pendolarismo o la rigidità degli orari di lavoro. Abbandonare questi schemi per un lavoro più flessibile e intelligente, che abbracci nuove modalità di gestione, può aiutare a creare opportunità interessanti per un maggior numero di risorse. Siamo aperti a modelli di lavoro innovativi e diversi dal “Business As Usual” e abbiamo davvero bisogno di rompere gli schemi del passato che per decenni, indirettamente, hanno portato a risultati non ottimali sull’approccio al lavoro. Un'altra area che trovo particolarmente interessante è quella dei pregiudizi inconsci: se riusciamo a scardinarli già durante la fase di assunzione, e poi nei nostri comportamenti aziendali (quindi - per estensione – nell’intera società), possiamo fare un bel passo avanti. La valutazione, da parte dei dipartimenti di Risorse Umane – dei CV senza l’indicazione del sesso del candidato, può essere d’aiuto, ma più riusciamo a eliminare questi pregiudizi, meglio è. Ciò che conta è che almeno stiamo andando nella giusta direzione. Quando ho iniziato a lavorare nel settore delle telecomunicazioni, ricordo di aver esaminato 35 manager per il comparto vendite e solo uno di loro era donna. Molto è cambiato da allora e mi incoraggia il pensiero che le generazioni di oggi non si sognerebbero mai di avere quegli atteggiamenti che un tempo frenavano le donne. Oggi partiamo da una base migliore, quindi non ci sono più scuse. In conclusione, le donne stesse devono farsi avanti e pretendere un supporto tra le mura domestiche che consenta loro di dare il meglio di sé al lavoro. Abbiamo bisogno di partner e famiglie che sostengano il ruolo femminile al lavoro e di soluzioni creative per la gestione di quelle che sono ancora considerate questioni complesse e di lunga durata. Abbiamo scelto di lanciare questa sfida, come dice l'hashtag, e vogliamo un vero cambiamento.

*EVP – Sales, Marketing and Customer Relationship Management, Colt Technology Services