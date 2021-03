8 marzo: Biden, 'pandemia distrugge decenni di conquiste delle donne'**

Washington, 8 mar. (Adnkronos) - "In tutto il mondo, stiamo vedendo decenni di conquiste economiche delle donne distrutte dalla pandemia. Sta costringendo milioni di ragazze a lasciare la scuola, cosa che potrà avere un impatto nella prossima crescita economica". E' quanto scrive Joe Biden nel suo messaggio per l'8 marzo, in cui ricorda come anche in questi mesi di pandemia siano "aumentati i casi di violenza contro le donne nelle famiglie e nelle comunità.

Il presidente americano ricorda poi come il Covid 19 stia "colpendo in modo più dure le donne più povere e marginalizzate". "Questo trend globale danneggia tutti - aggiunge - perché noi sappiamo che i governi, le economie e le comunità sono più forti quando comprendono a pieno le donne, nessun paese può riprendersi a pieno se lascia metà della popolazione indietro".