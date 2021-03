Vela: Ettorre (Federvela), 'non vedo l'ora che arrivi la prima regata, lì capiremo'

Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - "Non vedo l'ora che arrivi la prima regata di Coppa America. Non solo è troppo forte la voglia, ma la prima regata sarà determinante per capire chi siano i nostri avversari". Lo afferma all'Adnkronos il presidente della Federvela, Francesco Ettorre. I neozelandesi, finora, sono una specie di Ufo, la barca è diversa da quella usata per le amichevoli delle World Series e salvo una scuffia recente nessuno sa cosa sia in grado di fare. Secondo tutti gli osservatori la nuova Te Rehutai è un attrezzo selvaggio, difficile da domare e comunque velocissimo. "Luna Rossa ha dimostrato di essere all'altezza di questa sfida ma non sapere cosa fa il tuo avversario fa crescere l'ansia", chiosa Ettorre.

Una cosa per il presidente di una federazione olimpica della vela è in ogni caso positiva: l'attenzione su questo sport. "Quello che noto è un'attesa enorme, e siamo nelle condizioni ottimali per partecipare. Abbiamo un super equipaggio e una super barca". Fine delle previsioni in nome dell'italianissima scaramanzia.