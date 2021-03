Sci: Bassino, 'grande gioia, vittoria Coppa vale un anno di lavoro'

Jasna, 7 mar. - (Adnkronos) - “E’ un giorno bellissimo oggi, mi sono davvero emozionata quando mi è stato detto che era ufficialmente vinta. Questo risultato racchiude tutti i buoni risultati della stagione, a partire da Soelden e sono riuscita a vincerla". Lo dice Marta Bassino dopo la matematica certezza della vittoria nella coppa di gigante, conquistata grazie al 4° posto sulle nevi di Jasna.

"Partire con la vittoria a Soelden è stato importante perché stavo sciando bene già da prima -prosegue la 25enne piemontese-. Poi Courchevel, dove è servita anche l’uscita. La doppia vittoria di Kranjska Gora che è stato un gran colpo. I podi di St. Anton e Kronplatz. Questo mi rende orgogliosa del lavoro che ho fatto. Questa stagione mi ha fatto crescere tanto, nell’affrontare le gare e ogni altra cosa. C’è un percorso alle spalle. Di giorno in giorno si impara e si cresce. Io sono convinta che da sola non sarei riuscita ad arrivarci. C’è il lavoro del team che ho alle spalle. E poi devo ringraziare la mia famiglia, il fan club, l’Esercito, la Fisi, gli sponsor che mi supportano sempre, nei momenti più belli e in quelli più difficili. Adesso che mi sono tolta questo peso dalle spalle ci sarà modo di fare ancora delle belle gare a Lenzerheide, alle Finali, e di festeggiare”.