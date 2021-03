Sanremo: Codacons, esposto contro Ferragnez a procura, Agcom e Antitrust**

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Chiara Ferragni e Fedez finiscono oggi al centro di una denuncia del Codacons alla Procura della Repubblica di Roma, all’Autorità per le comunicazioni e all’Antitrust, per la possibile "fattispecie di truffa aggravata a danno della Rai e dei telespettatori e violazione delle delibere in tema di televoto". "La mancata vittoria di Fedez al Festival di Sanremo è un pieno successo del Codacons -dice l'associazione- che nel corso della serata di ieri aveva denunciato, ottenendo pieno consenso sui social network e centinaia di migliaia di condivisioni, il tentativo dei Ferragnez di alterare in modo illecito la classifica della kermesse, convogliando sulla canzone di Fedez i voti dei 23 milioni di follower di Chiara Ferragni".

Attraverso numerose storie pubblicate ieri su Instagram Chiara Ferragni "ha lanciato un vero e proprio 'piano' per spingere i suoi 23 milioni di follower a votare il marito Fedez, promettendo addirittura 'premi' a chi avesse votato il rapper -incalza il Codacons- in totale spregio dei regolamenti che garantiscono da un lato parità di trattamento tra tutti gli artisti in gara, nessuno dei quali può contare su 23 milioni di fan, dall’altro i diritti dei telespettatori cui deve essere assicurata una gara equa e senza condizionamenti o alterazioni".

Non solo. "I ripetuti inviti a votare della Ferragni non hanno fornito le indicazioni di legge circa il divieto di voto per i minori e i costi del televoto, come dimostrano numerosi commenti di genitori che riportano i voti pro-Fedez espressi dai propri figli minorenni, voti a tutti gli effetti non validi -aggiunge l'associazione- Il 'piano' della Ferragni, quindi, ha violato palesemente sia la delibera Agcom n. 38/11/Cons che all’art. 3 stabilisce che 'Il servizio di televoto è improntato a criteri di eguaglianza, trasparenza e imparzialità nel trattamento del voto espresso al fine di garantire ai votanti pari opportunità di incidere sull’esito finale della competizione cui il servizio è abbinato'".