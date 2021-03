Roma: Zingaretti, 'fare il sindaco sarà cosa bellissima, oggi non è mio pensiero e obiettivo'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Fare il sindaco di Roma nei prossimi anni sarà la cosa forse più bella che possa capitare a chi ha passione politica. Sono presidente di Regione e di Roma, credo che questo sia uno dei miei compiti in questo momento. Ci sono tante energie per fare il sindaco, non è questo oggi il mio pensiero nè assolutamente il mio obiettivo". Lo ha affermato il segretario dimissionario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5.