Mafia: Nando Dalla Chiesa, 'pizza 'Riina'? Germania paese sonnolento, intervenga Europa'

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - "In queste cose si misura il rapporto che l’Europa e la Germania intendono avere con la mafia. È questione di simboli, e di interessi economici. L'associazione 'Mafia Nein Danke' (Mafia no grazie ndr) fa benissimo a tenere alta l’attenzione e l’indignazione in un paese che sembra sonnolento. E l’Europa deve chiarire che il divieto di usare il nome mafia nelle insegne commerciali si estende a tutti i suoi simboli e sinonimi". Lo dice all'Adnkronos Nando Dalla Chiese, scrittore e docente universitario, figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso da Cosa nostra a Palermo, commentando il nome della Pizzeria Mafiosi di Colonia che vende tra le sue specialità anche la 'Pizza Riina' o 'Pizza Cosa nostra'.