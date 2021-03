Intercettazioni: Pd, garantire diritto difesa, stop ascolti dialoghi avvocato-cliente

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Stop alle intercettazioni dei dialoghi tra avvocati e clienti. Lo chiedono i senatori del Pd Monica Cirinnà, Anna Rossomando e Franco Mirabelli, che sulla questione hanno presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia, Marta Cartabia. "Peculiare rilevanza -ricordano gli autori del documento di sindacato ispettivo- assume la garanzia della riservatezza delle comunicazioni con il difensore, in relazione alle quali l'istanza generale di riservatezza si intreccia con la specifica esigenza di tutelare il diritto alla difesa, che la Costituzione esplicitamente qualifica come inviolabile".

Pertanto, "al di fuori del caso in cui l'avvocato sia soggetto a intercettazioni nella qualità di indagato per reati in relazione ai quali l'uso di tale strumento di indagine sia consentito, è dunque necessario assicurare l'inviolabilità delle comunicazioni tra avvocato e cliente".

Cirinnà, Rossomando e Mirabelli chiedono quindi al Guardasigilli "se non ritenga opportuno intraprendere iniziative per accertare che sia sempre garantita la riservatezza delle conversazioni tra difensore e indagato e dunque la piena tutela del diritto inviolabile di difesa, costituzionalmente garantito in ogni fase del procedimento penale".