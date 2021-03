Ciclismo: Iannone (Fdi), 'Giro d'Italia poco al Sud, più tappe nel Meridione'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Infatti "ci sono anni in cui si disputa esclusivamente nel sud del Paese, altri in cui si dedica alle zone settentrionali (fatte salve sempre le tappe alpine e pirenaiche), altri in cui esclude la zona atlantica, altri in cui si svolge in prevalenza nella zona centrale ed orientale. Nessuna parte del resto del Paese appare quindi discriminata".

Le statistiche di Iannone non si fermano qui. "Nel Giro d'Italia il Triveneto non scende mai sotto il 17 per cento dei chilometri totali arrivando al 31 per cento dell'edizione attuale", mentre "la Sicilia è stata esclusa per 8 edizioni su 12". Al contrario "Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia non lo sono state mai".

"Pur tenendo conto dell'innegabile necessità di avere un cospicuo numero di tappe di montagna alpine è inspiegabile come l'alternanza, che in Francia coinvolge tutto il resto del Paese, nel Giro coinvolga solo l'Italia dalla 'linea gotica' in su".