Calcio: Serie A, Crotone-Torino 4-2

Crotone, 7 mar. - (Adnkronos) - Il Crotone batte 4-2 il Torino in un match della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ezio Scida' della città calabrese. Per i padroni di casa doppietta per Simy a segno al 27' su rigore e al 54' e reti di Reca all'80' e Ounas al 95'; per gli ospiti in gol Mandragora al 45' e Sanabria all'84'. Il Toro finisce in 10 per l'espulsione di Rincon per doppia ammonizione. In classifica i granata restano fermi a quota 20 in 18esima posizione, mentre i pitagorici restano salgono a 15 ma restano ultimi a un punto dal Parma.