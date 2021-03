Calcio: Mancini stende il Genoa, la Roma sale al 4° posto (2)

(Adnkronos) - Al ritorno in campo dopo l'intervallo gli ospiti si presentano con Shomurodov e Cassata per Pjaca e Ghiglione. Subito una chance per Cassata (tiro parato), ma su azione viziata da fuorigioco e poi una ancora per Mancini, insidioso in area e chiuso poco prima del tiro. Quindi dentro Villar e Mkhitaryan per Fonseca.

Al 68' proprio Villar si avvicina al 2-0 (con annesse proteste Genoa per un presunto fallo che ha dato il via all'azione) ma il suo tiro colpisce il palo. Palo che verrà colpito anche da Pedro nel finale: il suo colpo di tacco propizia la rete di Mayoral, ma in fuorigioco, e annullata. Nel finale brivido per un tiro di Scamacca all'80' (largo) e poi poco altro, la Roma difende bene il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi.