Calcio: Conte, 'Atalanta mette tutti in difficoltà, vincerà chi attaccherà meglio'

Milano, 7 mar. - (Adnkronos) - "Domani vincerà chi sarà riuscito ad attaccare meglio". Lo dice l'allenatore dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta: "Sarà sicuramente una partita difficile -aggiunge il tecnico salentino-. Loro creano problemi a tutti, sono una realtà consolidata, hanno consapevolezza e autostima, sono forti anche in panchina, penso a Muriel. Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, i suoi lo seguono. L'abbiamo studiata, la affrontiamo per la quarta volta da quando sono qui, ci conosciamo bene. Dovremo essere resilienti quando le difficoltà verranno fuori, rispondendo col possesso".