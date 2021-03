Biathlon: CdM, Eckhoff vince pursuit Move Mesto e azzurre lontane

Nove Mesto, 7 mar. -(Adnkronos) - Troppi errori per le azzurre nella Pursuit conclusiva del primo week-end di gare a Nove Mesto. Otto sbagli per Lisa Vittozzi e nove per Dorothea Wierer hanno compromesso le prove delle due top azzurre che hanno concluso rispettivamente al 27° e al 34° posto, staccate di 2’41” e 2’53 dalla norvegese Tiril Eckhoff, che vince anche la gara odierna con il tempo di 27’28″0, pur con tre errori, davanti alla tedesca Denise Herrmann, a 24 secondi con un errore, e all’altra norvegese Marte Roiseland a 29″9 con tre errori.