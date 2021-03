AAA esperti in A.I.cercasi (da Deloitte)

Deloitte punta sull’Intelligenza Artificiale con un programma articolato in due anni, che prevede un incremento di 100 unità del personale impiegato, per raggiungere un importante aumento dell’offerta sui servizi in quest’ambito e mettere a disposizione del mercato i benefici che l’Intelligenza artificiale può apportare.

Le figure ricercate saranno di diversi tipi, si va dai neolaureati in discipline STEM con l’ambizione di sviluppare profonde competenze su tecniche e strumenti di Advanced Analytics, Machine Learning & Deep Learing a risorse con esperienza maturata nell’applicazione dell’Intelligenza artificiale sulle diverse Industry (Financial Services, Consumer, Energy & Utilities, Telco&Media, Public Sector). La conoscenza del business delle aziende e del modo in cui l’intelligenza artificiale può portare benefici restano elementi distintivi nel processo di selezione.

Gli aggiornamenti sulle posizioni aperte saranno disponibili sul sito di Deloitte, alla pagina https://jobs2.deloitte.com/it/ it/job/ DELOA003XITALY103910ITIT/ Analytics-Cognitive- Consultant-Sr-Consultant- Artificial-Intelligence- Machine-Learning-Speciali

Il programma è partito con l’ingresso di 4 elementi di spicco nel Team AI, Cognitive & Advanced Analytics di Deloitte, di cui 3 provenienti dal leadership team italiano di HARMAN International, la società di Samsung focalizzata sull’innovazione guidata dall’AI.

Federico Neri, Director, esperto di psico-linguistica e ditecniche di elaborazione del linguaggio naturale, analisi del sentiment e delle opinioni, ha alternato attività manageriali di coordinamento ad attività professionali per lo sviluppo di servizi strategici di impresa, oltre ad un’attività di ricerca e docenze presso corsi di laurea e master. Marco Caridi, Manager, esperto nel campo dell’interazione uomo-macchina, ha un percorso ricco di progetti importanti alle spalle, oltre ad aver fondato una società specializzata in soluzioni IoT in ambito automotive. Nella sua ultima esperienza Marco è stato coinvolto in sfide sull'elaborazione automatica del linguaggio naturale e della sua comprensione. Tommaso Petrolito, Senior Consultant, da sempre amante sia delle discipline scientifiche sia di quelle umanistiche, ha fatto della Linguistica Computazionale, dell'Elaborazione del Linguaggio Naturale e dell'Intelligenza Artificiale il suo percorso di studi e di carriera.

I 3 nuovi ingressi contribuiranno allo sviluppo di innovativi servizi di “ascolto” supportati dall’AI e dell’offerta di mercato sui temi di processamento, compensione e generazione di linguaggio naturale (NLP, NLU e NLG). In questo modo le aziende avranno la possibilità di migliorare la propria comprensione del mercato, dei propri clienti e anche dei propri dipendenti, attraverso l’analisi dei contenuti e delle interazioni su diversi canali.

Contemporaneamente al team, è entrato a far parte del Network Deloitte Maurizio Di Noia, Partner, ex global leader AI&Analytics di Campari, con una lunga esperienza internazionale maturata nel mercato Consumer. Ha guidato programmi di trasformazione su larga scala finalizzati alla modernizzazione e industrializzazione dei processi di trattamento dei dati e all’adozione dell’intelligenza artificiale come strumento di ausilio all’automazione dei processi e alla conoscenza dei clienti.

“Abbiamo acquisito nuove risorse altamente qualificate per aumentare ulteriormente la qualità, la gamma, la sostanza e il valore della nostra offerta AI al mercato. Diamo loro il benvenuto, certi del contributo che sapranno dare nello sfruttare i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale”, commenta Alfredo Maria Garibaldi, Analytics & Cognitive leader di Deloitte.

Deloitte opera nel settore dell’AI concentrandosi su tematiche di Conversational AI, Sales Forecasting, business process optimization, IOT analytics, Customer Analytics. L’obiettivo è allargare il range di offerta su ciascuno di questi settori per mettere a disposizione della comunità i benefici che l’AI può apportare nelle aziende, migliorando la qualità del lavoro del personale.

Oltre allo sviluppo di asset AI proprietari, Deloitte sta stringendo alleanze con i maggiori player del mercato Cloud, con vendor più specialistici e con Data Provider, per ampliare il ventaglio di analisi sui dati che l’intero ecosistema di mercato ha a disposizione.

“Puntiamo sull’Intelligenza Artificiale e sulle sue interrelazioni con la Strategia perché crediamo fermamente rappresenti una delle leve per far evolvere i modelli di business ed operativi delle società, supportando processi decisionali sempre più efficienti e fact based”, conclude Carlo Murolo, responsabile del Portfolio di offerta Strategy, Analytics and M&A.