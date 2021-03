8 marzo, i cuori della gratitudine di donne Impresa Coldiretti

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - I cuori a sostegno dei Medici con l'Africa Cuamm, grazie a Coldiretti Donne Impresa, sono arrivati anche in Sicilia. L’operazione solidale #solodalcuore sta coinvolgendo tutte le imprenditrici agricole d’Italia che, senza esitazione, si sono impegnate nella promozione dell’iniziativa per sostenere in Africa le mamme nel momento della gravidanza e della maternità, dando loro un ospedale attrezzato e una scuola di formazione per future ostetriche del posto.

"In Sicilia - sottolinea Margherita Scognamillo, responsabile regionale Coldiretti Donne Impresa - abbiamo due testimonial d'eccezione: la Procuratrice Aggiunta della Procura della Repubblica di Palermo, Annamaria Picozzi e l'inviata di Striscia la notizia, Stefania Petyx. Hanno accolto e sposato l'iniziativa perché supportare le donne è fondamentale, come dimostra il loro lavoro quotidiano. Il cuore - cuscino di esclusivo design è ormai un must-have, tanto da essere considerato un pezzo da arredamento o da collezione", aggiunge.

"La pandemia non ha fermato il mondo agricolo e proprio le imprenditrici hanno avuto un ruolo fondamentale nell'attività aziendale", conclude Margherita Scognamillo .