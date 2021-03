Verde risponde a Gaich, Spezia-Benevento 1-1

LA SPEZIA (ITALPRESS) - Un punto a testa per Spezia e Benevento nel primo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Il pareggio del Picco permette alle due squadre di salire a quota 26 punti e muovere una classifica che si è complicata nelle ultime settimane a causa delle vittorie del Cagliari e del buon momento del Torino (prima degli stop forzati per Covid), in risalita nella lotta per la salvezza. Meglio lo Spezia nel complesso, ma a lungo il Benevento assapora il ritorno alla vittoria che manca addirittura da due mesi, visto che l'ultimo successo dei campani risale allo scorso 6 gennaio (2-1 sul campo del Cagliari). Dopo i tentativi firmati da Nzola e Bastoni in avvio, al primo vero affondo la squadra di Filippo Inzaghi trova il vantaggio al 24': Terzi regala il pallone agli avversari, Viola serve in profondità Gaich che segna sul primo palo. La reazione dei padroni di casa, complicata anche dalla forte pioggia, si concretizza soltanto al 46' con una conclusione di Verde deviata da Montipò. Ma nella ripresa lo Spezia cambia marcia. Al 57' Gyasi svetta di testa sul cross di Ferrer ma è sfortunato perché colpisce la traversa con Montipò stavolta battuto. Dall'altra parte ci prova Improta dalla distanza ma senza precisione e allora al minuto 71 arriva il pareggio dei liguri: bel pallone di Gyasi per Farias che anticipa il cross col sinistro, Montipò riesce a fermare l'inserimento di Maggiore in area piccola ma nulla può sul tap-in vincente di Verde. Gol meritato per lo Spezia che al 76' va vicino anche alla rete del vantaggio, stavolta su calcio d'angolo: Erlic, entrato a inizio ripresa, anticipa la difesa avversaria e colpisce di testa ma il pallone finisce per la seconda volta sulla traversa. Il Benevento ringrazia la Dea bendata e nel finale prova a riaffacciarsi in avanti, senza però mai impensierire Zoet. Finisce 1-1, un punto a testa che potrebbe comunque essere importante per entrambe nella rincorsa alla salvezza. (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Mar-21 17:08