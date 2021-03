Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Francesco Renga, in gara al festival di Sanremo con il brano 'Quando trovo te', è stato costretto a ricantare il brano a causa di un problema tecnico al microfono. Il cantante di Brescia è infatti tornato sul palco a ripetere la sua esibizione dopo che il suo microfono non ha funzionato bene non permettendo che si sentisse l'inizio del brano. Amadeus l'ha dunque invitato a ripetere la performance.