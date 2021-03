Baghdad, 6 mar. (Adnkronos) - "I cristiani, così come tutti i cittadini iracheni, devono vivere in pace e in sicurezza". E' quanto ha dichiarato il Grande Ayatollah Ali al-Sistani al termine dello storico incontro avuto con Papa Francesco a Najaf, come si legge in una nota diffusa dall'ufficio della massima autorità religiosa sciita.