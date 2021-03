Fotografi: addio a Naomi Rosenblum, rinomata storica della fotografia

New York, 6 mar. - (Adnkronos) - La storica statunitense Naomi Rosenblum, rinomata studiosa della storia della fotografia che ha contribuito a elevare come forma d'arte, è morta nella sua casa di Long Island all'età di 96 anni per un'insufficienza cardiaca. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia al "New York Times".

Rosenblum conseguì il dottorato presso la City University di New York ed ha insegnato storia della fotografia al Brooklyn College e alla Parsons School of Design. I suoi due principali libri "A World History of Photography" (1984) e A "History of Women Photographers" (1994) coprono l'evoluzione della fotografia dalla metà dell'Ottocento ai nostri giorni. I suoi volumi sono tradotti in francese, giapponese, polacco, tedesco e cinese. Il suo studio sulle donne in fotografia - che ha portato alla luce molti nomi e opere sconosciute - è diventato un'importante mostra che ha girato attraverso gli Stati Uniti e in Europa.

Era nata come Naomi Eve Baker il 16 gennaio 1925 a Los Angeles ed era sposata con il celebre fotografo Walter Rosenblum (1919-2006). Cominciarono la loro collaborazione all'università. Nel 1947 la futura signora Rosenblum si laureò in arte con indirizzo fotografia e il suo insegnante era proprio Walter Rosenblum. Il suo entusiasmo relativamente alla materia era stato evidentemente contagioso, visto che fu deciso che Naomi avrebbe fatto la sua tesi sul lavoro di Paul Strand, già mentore di Walter. Naomi e Walter Rosenblum nel 1998 ottenero il premio alla carriera (Lifetime Achievement Award) dall'International Center of Photography. Il duplice lavoro dei Rosenblum è custodito negli archivi del Center for Creative Photography dell'Universià dell'Arizona a Tucson.