Scuola: cento giorni alla maturità, 1 studente su 10 non rinuncia a festeggiare (2)

(Adnkronos) - Come festeggerà chi non vuole farsi condizionare dal virus? Anche qui, i contagi dettano l'agenda. Secondo il sondaggio, "nelle aree più a rischio, si punta sul basso profilo: per 1 su 3 la riunione di classe sarà 'digitale', sfruttando le stesse piattaforme usate per la Dad o le chat di gruppo dei social network. Ciò nonostante, il pericolo assembramento potrebbe non essere scongiurato: oltre un quarto (29%) è in cerca di un luogo al chiuso dove riunirsi con i compagni. Il 16%, più saggiamente, opterà per una semplice uscita collettiva (pomeridiana) non lontano da casa o da scuola; pochissimi quelli che si vedranno per i tradizionali riti portafortuna (5%)".

Lo scenario è leggermente diverso per chi respira una maggiore libertà: "Qui il rischio che qualcuno non si attenga alle regole anti-contagio è ancora più percettibile: la fetta più ampia (36%) nei piani della vigilia vorrebbe riunirsi, magari a pranzo o il pomeriggio, ma in un posto chiuso. L'alternativa più gettonata è l'uscita di gruppo nel quartiere o vicino scuola (22%). Marginale l'opzione online (8%), prendono quota la passeggiata in centro (15%) e i riti scaramantici in luoghi simbolici (10%). Ma fino all'ultimo secondo il programma potrebbe essere stravolto".