Sanremo: Ibra, 'se canterò anche stasera? Non si sa mai...'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Se canterò anche stasera? Non si sa mai". Così Zlatan Ibrahimovic in diretta al Tg1, nell'anticipazione che precede la quarta serata del festival di Sanremo. "Oggi meno stress, sono più concentrato", ha detto l'attaccante del Milan, riferendosi alla disavventura che lo ha visto arrivare a Sanremo con il passaggio di un motociclista a causa dell'autostrada bloccata per un incidente. Tra gli ospiti della puntata di oggi, che vedrà esibirsi tutti i 26 big, anche Mahmood.