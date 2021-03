Pd: Pinotti, 'da Zingaretti nessuna sceneggiata, è atto politico'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Le dimissioni di Nicola Zingaretti non sono "una sceneggiata, il segretario è una persona seria che ha fatto un atto politico. Non si tratta di una mossa tattica ma di sostanza e contenuto”. Lo ha detto la senatrice del Pd, Roberta Pinotti, su Radio 24. La scelta di Zingaretti “mi ha personalmente addolorata e da parte mia, ma anche dagli iscritti nei territori, è arrivata la richiesta di ripensarci”.

"E' paradossale che il partito che entra in angoscia col governo Draghi sia il Partito democratico, quando il discorso Draghi in Parlamento al 90% è progetto del Pd". Secondo Pinotti la discussione interna al partito in questo momento “è una situazione che lascia attoniti”.