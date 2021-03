Milano: aggressione con calci e pugni al derby Milan-Inter, indagati 5 tifosi (2)

(Adnkronos) - Dopo le 14, in via Caprilli, un gruppo di tifosi neroazzurri aveva aggredito con calci e pugni la giovane vittima. L’azione violenta, non denunciata né segnalata alle forze di polizia, è stata registrata da un residente della zona e poi diffusa anche su diversi canali social, circostanza che ha consentito ai poliziotti della Digos di iniziare i primi accertamenti.

La polizia, dopo la visione di immagini e video, ha anche identificato e sanzionato alcuni tifosi del Milan e dell’Inter che non hanno osservato quelle minime prescrizioni e tutele richieste per il contenimento della pandemia.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10.45 presso la sala Scrofani della questura.