MBE Worldwide acquisisce Pack & Send per espandere la sua presenza internazionale

MBE Worldwide, azienda italiana che offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing acquisisce Pack & Send (“P&S”) – un marchio leader e molto noto in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito nel settore dei servizi di spedizione e logistica. MBE - che già opera nel mondo con tre differenti marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet - offre soluzioni personalizzate per la gestione del primo e ultimo miglio dei servizi di spedizione, principalmente nel segmento del corriere espresso, e si posiziona come fornitore locale di soluzioni di stampa e marketing personalizzate. La storia di MBE è caratterizzata da un percorso consolidato di crescita, perseguita sia attraverso una crescita organica - guidata da una strategia di business innovativa e di successo - che attraverso acquisizioni, uno dei fattori chiave del piano strategico a lungo termine dell'azienda.

Pack & Send, fondata nel 1993 e basata a Sydney, è una società ben consolidata, dotata di un ambizioso piano operativo a lungo termine nel campo dei servizi di spedizione e logistica, e opera con una Rete di 144 Centri Servizi che offrono soluzioni ad elevato valore aggiunto ai propri clienti. Pack & Send ha un marchio forte ed è saldamente radicata in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. A seguito dell’acquisizione di Pack & Send il Gruppo MBE Worldwide conta più di 2.740 Centri Servizi in 53 Paesi.

Entrambe le società operano nel settore dei servizi attraverso una Rete di Centri - gestiti da imprenditori indipendenti - che risponde alle esigenze delle PMI e dei privati. Il Quartier Generale di Pack & Send si trova a Moorebank, Australia, dove continuerà ad operare l’attuale team, capitanato da Michael Paul, CEO e fondatore. MBE e Pack & Send manterranno le rispettive denominazioni individuali ed i propri marchi.

“Questa è un’occasione straordinaria di sviluppo per il Sistema in franchising Pack & Send.” - dichiara Michael Paul, CEO e fondatore di P&S - “Unire le nostre forze a quelle di MBE Worldwide crea opportunità uniche per realizzare notevoli sinergie con colleghi abituati come noi a gestire una Rete di imprenditori in franchising.”.

“Pack & Send rappresenta un’eccellente integrazione strategica per MBE in forza del suo modello di business che mette la soddisfazione del cliente al primo posto, è incentrato sulla figura dell’imprenditore ed è focalizzato sulle persone e, pertanto, rispecchia perfettamente la filosofia di business e la cultura MBE.” - afferma Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato MBE - “Siamo entusiasti di accogliere Pack & Send nella famiglia MBE e di lavorare insieme per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto ai nostri clienti business e privati in tutto il mondo.”.