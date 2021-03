M5S: Digital Democracy Report, 'Rousseau tra migliori piattaforme al mondo'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Rousseau tra le migliori piattaforme al mondo. Ne da notizia la stessa associazione capitanata da Davide Casaleggio, in un post sul blog delle Stelle. "Sono 22 le piattaforme internazionali di democrazia digitale operanti in 25 Paesi - si legge - sia nel settore pubblico che in quello privato, oggetto di studio del Digital Democracy Report 2021 realizzato dal Solonian Democracy Institute, centro internazionale di ricerca con sede a Dublino che studia le tecnologie emergenti e le organizzazioni che favoriscono lo sviluppo della cultura democratica nel mondo".

"Tra queste piattaforme, a seguito di un esame rigoroso delle caratteristiche tecniche, delle funzioni attive e della filosofia sottostante alla piattaforma, Rousseau ha ottenuto un punteggio pari al 77% che certifica a livello internazionale la qualità e il valore del modello rappresentato dall’ecosistema Rousseau, pioniere della democrazia partecipata digitale in Italia".