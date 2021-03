Iveco: Tajani, 'non in mani cinesi, sosterremo iniziative governo'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Iveco produce camion e autobus che rappresentano un’eccellenza italiana nel mondo, da’ lavoro a migliaia di famiglie in 16 diversi stabilimenti produttivi. Non può e non deve finire in mani cinesi, qualunque sia l’offerta di Faw, la società cinese partecipata dal governo. Sosterremo ogni iniziativa del governo per difendere Iveco, i suoi dipendenti e le regole del libero mercato anche con l’utilizzo del golden power, se necessario". Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.