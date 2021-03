Dhl Express: inaugurato nuovo hub a Malpensa, investiti 110 mln (2)

(Adnkronos) - "Per la nostra strategia di rafforzamento in Italia abbiamo in corso un ambizioso piano di investimenti di oltre 350 milioni di euro con l’obiettivo di essere il partner delle imprese che producono ed esportano le eccellenze italiane nel mondo", ha aggiunto Franco. Dhl in questi mesi ha fornito i servizi di logistica per il trasporto di vaccini. "Durante la pandemia non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo cercato di dare sempre risposte di qualità alle esigenze delle imprese, sostenendone gli sforzi in particolare nei mercati esteri. Con il nuovo hub vogliamo contribuire alla crescita dell’export italiano".

La nuova struttura a Malpensa è in grado di garantire il flusso delle merci da e per l’Italia attraverso gli aeroporti nazionali di Ancona, Pisa, Napoli, da e per l’Europa con transito su Lipsia, Bruxelles, Parigi, Barcellona, Vitoria, Londra, East Midlands, Colonia, Zagabria, Atene, Budapest e Salonicco, da e per fuori Europa su Bahrain e Seul. L’ultima tratta in ordine di tempo ad essere stata aperta lo scorso 17 novembre è il collegamento con Cincinnati negli Stati Uniti con voli giornalieri dal martedì al sabato.

Trentasette i voli al giorno, oltre 180 ogni settimana, operati con una flotta moderna tra cui gli Airbus 330 con una capacità di carico fino a 50 tonnellate. Fino ad oggi sono stati oltre 3.200 i voli Dhl Express su Malpensa.