Covid: premier Australia, 'in Italia 300 morti al giorno, posso capire ansia'**

Sidney, 5 mar. (Adnkronos) - "In Italia le persone muoiono al ritmo di 300 al giorno. E quindi posso certamente capire l'alto livello di ansia che esiste in Italia e in molti Paesi in tutta Europa". Lo ha dichiarato il primo ministro australiano, Scott Morrison, dopo che ieri - secondo il Financial Times - l'Italia ha bloccato l'invio di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca-Oxford destinate all'Australia, ricorrendo alle nuove regole introdotte dalla Ue per impedire l'export di vaccini anti-Covid al di fuori dell'Unione. (segue)