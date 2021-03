Covid: grandi scimmie vaccinate a zoo San Diego, è la prima volta** (2)

(Adnkronos/Dpa) - "Questo ci ha fatto capire che le altri grandi scimmie erano a rischio. Vogliamo fare del nostro meglio per proteggerle dal virus, non sappiamo che impatto può avere su di loro", ha spiegato Nadine Lamberski, responsabile della salute degli animali dello zoo.

"E' una cosa sensata. Questi animali sono incredibilmente preziosi. Il numero di grandi scimmie in cattività è limitato", ha detto lo zoologo del parco, Pascal Gragneux, ricordando che nel mondo vi sono solo 200 bonobo in cattività e che questa scimmie sono più vicine a noi dei gorilla e quindi potenzialmente più vulnerabili al contagio. "Questa è veramente un'opportunità preziosa per osservare cosa accade a specie protette come i grandi primati, quando vengono vaccinati", afferma Gagneux, sottolineando il rischio che il contagio raggiunga anche animali allo stato selvaggio. Intanto prosegue la vaccinazione anche fra gli 'umani' dello zoo, con diversi veterinari e membro dello staff immunizzati.

Mentre ancora non è stato chiarito il passaggio del coronavirus da alcune specie animali all'uomo, da cui si ritiene abbia avuto origine la pandemia di covid-19, vi sono diversi casi di animali infettati dagli uomini. Sono stati segnalati casi di gatti e cani contagiati, così come di grandi felini e scimmie negli zoo. Non vi sono al momento prove che questi animali ammalati abbiano contagiati persone umane. Non va infine dimenticato il contagio fra i visoni di allevamento che ha portato ad un vasto programma di abbattimento in Danimarca, suscitando molte polemiche.