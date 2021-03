Covid: Di Maio, 'finché ritardi giusto bloccare export vaccini verso Paesi non vulnerabili'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Finché ci saranno questi ritardi è giusto che i Paesi dell'Unione Europea blocchino le esportazioni verso i Paesi che non sono vulnerabili". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervendo "sull'azione promossa dalla Farnesina in coordinamento con l'Ue" riguardo il blocco dell'esportazione verso l'Australia di 250.000 dosi di vaccini".

"Le case farmaceutiche sono in ritardo con le forniture che avevano assicurato all'Ue, non solo all'Italia, a tutti gli Stati membri, e questi ritardi sono ritardi inaccettabili per quanto ci riguarda", ha detto Di Maio.

Intervendo durante una conferenza stampa con l'omologo francese, Jean-Yves LeDrian, il ministro degli Esteri ha confermato "solidarietà massima verso i Paesi in difficoltà, verso i Paesi in via di sviluppo". Ma, ha aggiunto, "allo stesso tempo l'Italia e l'Europa devono pretendere dalle case farmaceutiche il rispetto dei contratti che hanno firmato e il rispetto della tempistica della fornitura di questi vaccini". (segue)