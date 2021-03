Covid: 18 marzo Draghi a Bergamo per giornata in memoria vittime**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Lunedì prossimo, 8 marzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi alle 11 sarà al Quirinale, per la celebrazione della Giornata internazionale della Donna. Alle ore 16 parteciperà, con un videomessaggio alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’, promossa dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Venerdì 12 marzo il premier visiterà un centro vaccinale a Roma: programma e dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. Giovedì 18 marzo Draghi sarà a Bergamo per partecipare alle celebrazioni in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.