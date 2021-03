Come funziona la rottamazione delle cartelle per le parite Iva?

Arriva una rottamazione ad hoc per la partite Iva che in Italia nel 2020 hanno registrato una diminuzione del volume d’affari superiore al 33% Lo prevede una bozza del decreto legge sostegno.



La misura, si legge nella relazione illustrativa, consente di ''definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018". In particolare, la misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e ''consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità''. Inoltre, in caso di adesione, ''è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici''.

''In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione'', si avverte nella relazione. In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, sono prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti''.